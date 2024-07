Roma, 22 lug. (LaPresse) – Le dichiarazioni della vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, sono sempre state “piene di retorica ostile nei confronti della Russia”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a proposito del ritiro di Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca e della possibile candidatura di Harris da parte del partito democratico. Lo riporta la Tass. Peskov ha detto di non ricordare contatti in passato tra Harris e il presidente russo, Vladimir Putin. Harris, ha spiegato Peskov, “non era a Ginevra” durante l’incontro tra Biden e Putin del 16 giugno 2021. Ad essere onesti, non ricordo un solo contatto tra il presidente Putin e la signora Harris”, ha affermato Peskov.

