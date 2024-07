Roma, 22 lug. (LaPresse) – Quello delle Golf Cart non è un business illegale né entra in conflitto con i Taxi e gli Ncc ma la sicurezza offerta da questi mezzi di trasporto rimane un’innegabile criticità. Lo spiega a LaPresse Eugenio Patanè, assessore alla mobilità del Comune di Roma, secondo cui “le condizioni di sicurezza stradale” sono un fattore “preoccupante”. “Quelle sono macchine omologate – evidenzia – e quindi il problema non è del Comune ma della normativa complessiva. Va rivisto l’articolo 85 del Codice della Strada e il decreto ministeriale, e quei mezzi vanno equipaggiati con maggiori dotazioni”, considerando che mediamente si muovono “in una situazione di congestione stradale”. Quindi “quello che obbiamo chiedere come Comune è che ci sia una regolamentazione nazionale più stringente che tuteli maggiormente la sicurezza”, ribadisce.

