Milano, 22 lug. (LaPresse) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto una “tregua olimpica e politica” in occasione delle Olimpiadi che si apriranno a Parigi venerdì 26 luglio. Alle domande dei giornalisti sull’incertezza politica in Francia Macron ha parlato di “festa dello sport” e ha aggiunto: “I Giochi saranno al centro della vita del Paese e il mondo sarà in Francia grazie a loro”. Macron non ha quindi specificato se nominerà un nuovo primo ministro prima delle Olimpiadi. Lo riporta Le Figaro.

