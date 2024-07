Milano, 20 lug. (LaPresse) – È stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario aggravato per aver lasciato a casa da sola la madre, una anziana di 84 anni, Margherita Battazza, per andare in vacanza. I carabinieri della Compagnia di Monterotondo, in provincia di Roma, hanno arrestato Antonella Marrella, 49 anni, figlia convivente dell’anziana, a cui la madre non autosufficiente era affidata.

