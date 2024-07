Francoforte (Germania), 19 lug. (LaPresse) – “Finora non abbiamo riscontrato alcun impatto diretto e continuiamo a monitorare la questione molto da vicino”. Lo ha detto a LaPresse un portavoce della Banca centrale europea (Bce), in merito al guasto informatico globale che ha colpito diversi istituti bancari. “La vigilanza bancaria della Bce è in contatto con tutte le banche che presentano una segnalazione di incidenti informatici, secondo le linee guida di vigilanza”, ha spiegato ancora il portavoce della Bce.

