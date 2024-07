Roma, 19 lug. (LaPresse) – Sarebbero quasi 1400 i voli cancellati in tutto il mondo (1.390 per la precisione) a causa del guasto informatico su scala globale. Lo riporta la Bbc, spiegando che nella giornata di oggi i voli commerciali in programma erano 110mila e che alle 11, ora della Gran Bretagna (le 12 in Italia) ne risultavano cancellati 1390. La Bbc entra poi nel dettaglio di singoli Paesi interessati. Negli Stati Uniti i voli annullati sono stati 512, in Germania 92, in India 56, in Italia 45 e in Canada 21.

