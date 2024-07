Torino, 19 lug. (LaPresse) – “Aeroporti di Roma segnala che, nonostante i propri sistemi non siano stati impattati, si stanno verificando ritardi e/o cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo a causa di un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici”. Lo si legge in una nota aggiungendo che “si consiglia di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia di riferimento o su www.adr.it”. Da questa mattina è in corso un guasto informatico che si sta verificando a livello globale e che è stato ricollegato a Microsoft.

