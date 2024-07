Milano, 19 lug. (LaPresse) – “Il riformista deve decidere se stare con Meloni o Salvini o con il campo del Pd. Non su tutti i temi si è d’accordo, il Jobs Act è una cosa che divide anche il Pd, non solo noi dalla Cgil. Possiamo fare una battaglia di retroguardia parlando del passato, ma che tipo di lavoro vogliamo costruire? I miei valori li porto dentro uno schieramento nel quale dove dovremo trovare dei punti di sintesi se vogliamo tornare a vincere”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a ‘Metropolis’ sulle piattaforme del gruppo Gedi. Un riavvicinamento sorprendente con Elly Schlein? “Teniamo la Partita del cuore fuori dalle cose politiche. La Partita del cuore – ha aggiunto – è una grande occasione di messaggio sull’aiuto ai bambini con problemi ricoverati negli ospedali pediatrici. Il giorno dopo la Partita del cuore, abbiamo votato in Aula un provvedimento spot sulla sanità. Se vogliamo parlare di politica, ci sono molti temi su cui si può fare molto di più. Ci sono due fatti di novità importanti e vengono entrambi dalle elezioni europee: il Pd, per bocca della sua segretaria Schlein, ha eliminato un veto messo dal precedente segretario nel 2022. Da parte nostra, il dato di fatto che è elemento evidente è che abbiamo preso un risultato non sufficiente a fare il quorum. C’è il fatto che il Terzo polo sia tramontato per responsabilità chiare con un nome e un cognome, si tratta di scegliere e ha vinto il bipolarismo”.

