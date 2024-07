Milano, 18 lug. (LaPresse) – Il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) anche per il 2024 è superiore del 21 per cento rispetto al 2019. Si tratta di oltre 1 miliardo e mezzo in più, passando da 7miliardi e 450 milioni a oltre 9 miliardi e 31 milioni.

