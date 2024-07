Milano, 18 lug. (LaPresse) – Con il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università (FFO) previsto per l’anno 2024, se confermato come da bozza, si avrebbe una riduzione dei finanziamenti alle università pari a 513.264.188. È l’allarme lanciato dalla Conferenza dei Rettori in merito allo schema di Decreto Ministeriale recante i criteri per il riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università (FFO) per l’anno 2024.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata