Roma, 18 lug. (LaPresse) – “In linea con il mio gruppo, ho votato contro von der Leyen perché, tra vari motivi, la sua Commissione, in piena continuità con il precedente mandato, rappresenterà: l’Europa neoliberista, che privilegia i profitti del mercato rispetto agli interessi materiali della gente comune e delle classi popolari; l’Europa delle frontiere e di Frontex, che criminalizza l’immigrazione, uccide e danneggia le persone e continua ad affermare il razzismo sistemico in continuità con il suo passato coloniale; l’Europa subordinata all’agenda della Nato, che, in questi tempi pericolosi di guerra, rinuncia alla formulazione di una posizione internazionale autonoma a favore di una politica di pace che rispetti e tuteli i diritti dei popoli; l’Europa del finto Green Deal, che non ha il coraggio di perseguire fino in fondo la conversione ecologica dell’economia, puntando invece a salvare il capitalismo dalla sua necessaria fine. Ciò che vogliamo è un’Europa radicalmente diversa, basata sulla solidarietà e sulla giustizia sociale!”. Lo scrive sui social Ilaria Salis, eletta al Parlamento europeo con Avs.

