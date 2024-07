Washington (Usa), 17 lug. (LaPresse) – Quasi due terzi degli elettori democratici vogliono che Joe Biden si ritiri dalla corsa per la Casa Bianca, lasciando che il partito scelga un altro candidato. È quanto afferma un sondaggio di AP-NORC Center per Public Affairs Research, realizzato nei giorni in cui il presidente sta cercando di salvare la propria candidatura, dopo la disastrosa performance del mese scorso nel confronto tv con Donald Trump. Inoltre, il sondaggio rileva che solamente 3 democratici su 10 sono fiduciosi del fatto che l’81enne Biden sia in possesso delle capacità mentali per assolvere con efficacia un secondo mandato.

