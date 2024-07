Roma, 17 lug. (LaPresse) – Russia e Ucraina si sono scambiati 95 prigionieri per parte. Lo riporta la Tass, citando il ministero russo della Difesa. “Il 17 luglio di quest’anno, a seguito del processo di negoziazione, 95 militari russi che correvano pericolo di morte in prigionia sono stati rimpatriati dal territorio controllato dal regime di Kiev, in cambio sono stati restituiti 95 prigionieri di guerra delle forze armate ucraine”, afferma il dicastero di Mosca.

