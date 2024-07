Trento, 17 lug. (LaPresse) – È stato ritrovato anche il corpo della madre, scomparsa insieme al figlio 19enne, dopo un tuffo nel Garda. I corpi senza vita di mamma e figlio, di 52 e 19 anni, sono stati ritrovati a 18 metri di profondità a pochi metri di distanza l’uno dall’altro. Hanna Shatratska e Alex Olexi, origini ucraine ma da tempo residenti a Rovereto, ieri avrebbero dovuto passare una giornata tranquilla a Riva del Garda. Invece, il bagno nelle acque del lago è stato fatale per entrambi. Le telecamere di sorveglianza li hanno riprese mentre entravano nelle acque del lago di Garda e non sono più usciti. L’allarme è scattato ieri sera quando il compagno della donna non ha visto rientrare a casa mamma e figlio. Immediatamente sono iniziate le ricerche con intervento della Guardia costiera e dei carabinieri. Oggi il ritrovamento dei cadaveri.

