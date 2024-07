Napoli, 17 lug. (LaPresse) – Sono intervenuti per mettere in salvo una famiglia che si trovava in un’abitazione minacciata dalle fiamme, i due vigili del fuoco morti a Nova Siri, in provincia di Matera. È quanto fa sapere il sindaco di Nova Siri, Antonio Mele. I due vigili del fuoco deceduti erano entrambi 45enni e originari di Matera. L’incendio è divampato nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Policoro. Giunti sul posto, si è subito presentata la necessità di intervenire per mettere in sicurezza un’abitazione minacciata dalle fiamme, nella quale vive una famiglia con una persona allettata. Insieme a un collega i due vigili del fuoco si sono incamminati verso l’abitazione ma sono caduti in un dirupo e avvolti dalle fiamme. I due corpi non sono stati ancora recuperati. Presenti sul posto i Carabinieri, il pm della Procura di Matera e diverse squadre dei Vigili del fuoco.

