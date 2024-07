Milano, 16 lug. (LaPresse) – Negli ultimi mesi “c’è stato un cambio di prospettiva che l’Italia non solo ha sollecitato, ma è riuscita anche a far diventare impegni concreti come la modifica della Pac, cioè rimettere al centro gli agricoltori come tutela dell’ambiente”. Lo ha detto Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste, parlando dell’ultima fase dell’operato della Commissione europea guidata da Ursula Von der Leyen a margine dell’Assemblea estiva di Confagricoltura dal titolo ‘Quale Europa? Per una politica agricola sostenibile e competitiva’ a palazzo Mezzanotte Milano. Lollobrigida ha aggiunto che c’è stata poi “un’impostazione che ci fa ben sperare rispetto ad atteggiamento che noi riteniamo folli, come quello di depotenziare gli interventi e gli incentivi a favore dell’agricoltura”. “Ci sono cinque anni di presidenza Von der Leyen che dividerei in due parti: una prima parte che non corrisponde all’interesse delle produzioni e che era stata viziata dalla scelta di Timmermans, personaggio forte, che a nostro avviso aveva compresso un modello produttivo virtuoso come quello europeo che è virtuoso se messo in condizione però se messo in condizione di produrre”, ha ricostruito il ministro. “Negli ultimi mesi è cambiato questo tipo di scenario, grazie all’impegno italiano e della presidente Meloni in particolare, con tante aperture su tanti ambiti, non solo rispetto a questioni legate all’agricoltura. Poi si è modificato l’atteggiamento sul Green Deal, oggi si parla di pragmatismo: significa raggiungere gli obiettivi che l’Europa si deve dare di sostenibilità su tutti gli ambiti, quello ambientale ma anche quello economico delle imprese”, ha spiegato Lollobrigida.

