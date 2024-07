Bruxelles, 15 lug. (LaPresse) – La nomina tra i vicepresidenti del gruppo ‘Patrioti per l’Europa’ di Roberto Vannacci “è un problema, per le dichiarazioni che lui ha fatto. Ne parleremo e cercheremo di trovare una soluzione”. Lo ha detto Jean-Paul Garraud, capodelegazione del Rassemblent National, al suo arrivo alla riunione del bureau del gruppo ‘Patrioti per l’Europa’ a Strasburgo.

