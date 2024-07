Bruxelles, 15 lug. (LaPresse) – “Vox non ha criticato l’elezione di Roberto Vannacci” come uno dei sette vicepresidenti del gruppo ‘Patrioti per l’Europa’. Lo riferisce a LaPresse una fonte del partito spagnolo Vox. Oggi alle 16 il gruppo si riunirà a Strasburgo e analizzerà le scelte della scorsa settimana, tra cui le nomine avvenute per acclamazione e che hanno suscitato delle critiche da parte di Rassemblement National. Il gruppo si è formato lo scorso lunedì e ha scelto come presidente il leader di RN Jordan Bardella, come prima vicepresidente l’ungherese Kinga Gal, mentre gli altri vicepresidenti sono Roberto Vannacc (Lega), Klara Dostalova (ANO), Sebastiaan Stöteler (PVV), Antonio Tanger Correa (Chega), Hermann Tertsch (VOX) e Harald Vilimsky (FPÖ).

