Roma, 15 lug. (LaPresse) – “Il personale dei servizi segreti sul campo si è mosso rapidamente durante l’incidente: la nostra squadra di cecchini ha neutralizzato l’aggressore e i nostri agenti hanno adottato misure di protezione per garantire la sicurezza dell’ex presidente Donald Trump”. Così in una nota la direttrice del Service secret americano, Kimberly Cheatle, dopo l’attentato fallito a Trump. Lo riporta la Cnn. “Il Secret service sta lavorando con tutte le agenzie federali, statali e locali coinvolte per capire cosa è successo, come è successo e come possiamo impedire che un incidente come questo si ripeta – prosegue Cheatle – Comprendiamo l’importanza della revisione indipendente annunciata ieri dal presidente Biden e parteciperemo pienamente. Collaboreremo anche con le commissioni congressuali appropriate per qualsiasi azione di controllo”.

