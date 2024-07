Roma, 15 lug. (LaPresse) – Il presidente russo, Vladimir Putin, non ha avuto alcun contatto con Donald Trump dopo il fallito attentato da questi subito in Pennsylvania, nè sono previsti contatti tra i due. Lo ha chiarito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. “No, non c’è stato contattato e non è previsto alcun contatto”, ha affermato Peskov, ricordando che l’attentato è stato già condannato dalle autorità russe.

