Washington (Usa), 12 lug. (LaPresse) – “Posso dirlo senza sembrare troppo egoista, nessuno dei miei alleati europei è venuto da me e mi ha detto ‘Joe non correre’. Quello che sento dire è ‘Devi vincere, non puoi permettere a questo tizio (Trump, ndr) di farsi avanti, sarebbe un disastro'”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla conferenza stampa a conclusione del vertice Nato di Washington.

