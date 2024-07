Milano, 12 lug. (LaPresse) – Alle 19 i vigili del Fuoco del Comando di Lodi sono intervenuti sul fiume Adda dopo aver ricevuto una segnalazione di una persona trascinata dalla corrente. Immediatamente sono stati dispiegati gli specialisti del soccorso acquatico con un battello pneumatico per avviare le operazioni di ricerca. In supporto all’intervento sul fiume Adda, un elicottero con personale sommozzatore proveniente da Malpensa è stato inviato in volo per fornire ulteriore assistenza e supervisione dall’alto. È stato attivato il nucleo sommozzatori di Milano per collaborare alle operazioni di ricerca in corso.

