Roma, 12 lug. (LaPresse) – A causa della violenta ondata di maltempo abbattutasi su Milano, i vigili del fuoco del capoluogo lombardo sono stati chiamati in particolare per i fulmini che hanno colpito due cabine elettriche poste lungo il viale Palmanova all’altezza della stazione MM di Ciminiano. Lo sviluppo delle fiamme ha creato una densa colonna di fumo. L’incendio della prima cabina è stato circoscritto, in questi minuti le squadre di via Messina stanno concentrando i le attività di soccorso sulla seconda cabina posta in superficie.

