Roma, 12 lug. (LaPresse) – Il Lago di Como è esondato a causa della violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sul Nord Italia. L’allagamento del Lungo Lago ha costretto la Polizia locale di Como alla chiusura parziale del transito da piazza Matteotti per chi proviene da via Torno e da via Cairoli per chi proviene da viale Rosselli. Per le auto sono attive le deviazioni sulle corsie preferenziali via Bertinelli, via Sauro, viale Battisti, via Milano. All’interno della ZTL, via Rodari, piazza Cavour, via Cairoli. Deviazione anche per linee bus TPL.

