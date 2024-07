Milano, 11 lug. (LaPresse) – “Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che il ‘percorso irreversibile’ dell’Ucraina verso la Nato finisca o con la scomparsa dell’Ucraina o con la scomparsa della Nato. È meglio avere entrambe le cose”. È quanto ha scritto in un messaggio su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, commentando la dichiarazione sottoscritta durante l’ultimo summit della Nato in cui si afferma: “Continueremo a sostenere l’Ucraina nel suo percorso irreversibile verso la piena integrazione euro-atlantica, compresa l’adesione alla Nato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata