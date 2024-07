Milano, 11 lug. (LaPresse) – “Vediamo che i nostri avversari in Europa e negli Stati Uniti non sono sostenitori del dialogo. A giudicare dai documenti adottati al vertice della Nato, non sono sostenitori della pace”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti, come riporta l’agenzia Tass. “L’Alleanza Atlantica è uno strumento di confronto, non una misura di sicurezza”, ha aggiunto. Lo riporta l’agenzia Tass.

