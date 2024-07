Washington (Usa), 10 lug. (LaPresse) – Viktor Orban “quando fa questi viaggi senza un mandato da parte dell’Unione europea non rappresenta la Ue”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando il recente tour diplomatico a KIev, Mosca e Pechino del premier ungherese. Come primo ministro ungherese, prosegue Tajani parlando con i giornalisti a Washington, Orban “è libero di fare i viaggi che ritiene opportuno fare, però prestando attenzione anche a non indebolire l’unità, che rappresenta il punto di forza dell’Occidente, dell’Europa e della Nato”. Quanto alla compatibilità di queste iniziative con la presidenza di turno della Ue, Tajani sottolinea che c’è “un dibattito aperto al Coreper a Bruxelles” e “bisogna valutare anche dal punto di vista giuridico, bisogna esaminare attentamente”. Poi, prosegue, “i rappresentanti dei Paesi dell’Unione parleranno con il premier ungherese per valutare il da farsi. Siamo ancora in una fase prodromica certo, la prudenza in questi casi è sempre d’obbligo”, conclude.

