Londra (Regno Unito), 10 lug. (LaPresse/AP) – La polizia non ha detto se il 26enne Kyle Clifford, ricercato per triplice omicidio, fosse collegato alle 3 donne uccise con una balestra a Bushey, nel nord-ovest di Londra. I media britannici hanno riferito che era un ex fidanzato di una delle vittime, figlia del commentatore radiofonico della Bbc John Hunt. Le altre 2 vittime sono la moglie di Hunt e un’altra figlia.

