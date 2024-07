Roma, 9 lug. (LaPresse) – E’ “altamente probabile” che la tragedia dell’ospedale pediatrico Ohmatdyt di Kiev sia stata provocata da un “colpo diretto” di un missile russo. Lo ha affermato Danielle Bell, capo della missione Onu per il monitoraggio dei diritti umani delle in Ucraina. Lo riporta il Guardian. “L’analisi delle riprese video e una valutazione effettuata sul luogo dell’incidente indicano un’alta probabilità che l’ospedale pediatrico abbia subito un colpo diretto piuttosto che subire danni dovuti a un sistema d’arma intercettato”. Al team di Bell, che ha visitato ieri il luogo dell’impatto, sembra che il missile possa essere stato lanciato dai russi anche se non è ancora possibile trarre una conclusione definitiva.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata