Milano, 9 lug. (LaPresse) – La procura di Parigi ha aperto martedì 2 luglio un’indagine per fare luce su presunti finanziamenti illeciti della campagna di Marine Le Pen durante le elezioni presidenziali del 2022. Lo ha appreso l’emittente Bfmtv. La decisione della procura è stata presa in seguito a un rapporto del 2023 della Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), che vigila sul limite di spesa imposto dalla legge ai candidati durante le elezioni. Il rapporto evidenzia alcune irregolarità come il prestito da parte di una persona giuridica a un candidato durante la campagna elettorale, l’appropriazione indebita di beni da parte di persone che ricoprono una carica pubblica, frode commessa a danno di un ente pubblico e falsificazione e uso di falsi.

