Washington (Usa), 8 lug. (LaPresse) – La Casa Bianca respinge l’ipotesi che il presidente Joe Biden, nel vertice Nato che si aprirà a Washington domani, sarà costretto a rassicurare gli alleati sulle sue condizioni di salute. “Non credo che sia così”, ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby, aggiungendo che l’Amministrazione “non ha raccolto alcun segnale in questo senso dai nostri alleati. Al contrario – ha aggiunto – le conversazioni che stiamo avendo con loro in anticipo dicono che sono entusiasti di questo vertice”.

