Milano, 8 lug. (LaPresse) – Le Borse europee virano in positivo dopo l’avvio di seduta in rosso. Il Cac 40 di Parigi inverte la rotta e passa a guadagnare lo 0,41% dopo la partenza in calo a seguito del secondo turno delle elezioni legislative.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata