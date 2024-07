Milano, 7 lug. (LaPresse) – Stando alle prime proiezioni diffuse in Francia alle 20, alla chiusura degli ultimi seggi del secondo turno delle elezioni legislative di oggi, a sorpresa sarebbe il Nuovo fronte popolare (Nfp) a emergere come prima forza politica, mentre il blocco centrista Ensemble legato a Emmanuel Macron si piazzerebbe al secondo posto e il Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen e Jordan Bardella si attesterebbe al terzo posto. Secondo una proiezione Elabe per Bfmtv, Rmc e La Tribune Dimanche, i numeri sare4bbero questi: Nfp fra 175 e 205 seggi, maggioranza presidenziale fra 150 e 175 seggi e Rn e suoi alleati fra 115 e 150 seggi. Il blocco delle sinistre sarebbe comunque lontano dalla maggioranza assoluta, che è di 289 seggi, cioè la metà più uno dei 577 seggi che compongono l’Assemblea nazionale.

