Milano, 7 lug. (LaPresse) – Un nuovo exit poll relativo alla Francia diffuso da media in Belgio mostra a sorpresa una vittoria del Nuovo fronte popolare (Nfp), cioè il blocco delle sinistre, nel secondo turno delle elezioni legislative. Secondo questo exit poll citato da La Libre Belgique, il blocco Nfp otterrebbe fra 175 e 215 seggi, mentre la maggioranza centrista presidenziale legata a Emmanuel Macron otterrebbe fra 150 e 170 seggi e il Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen e Jordan Bardella, con i loro alleati, sarebbero terza forza politica con una forchetta compresa fra 130 e 160 seggi, e al quarto posto si attesterebbero Les Republicains e altri partiti di destra con fra 68 e 74 deputati. La vittoria a sorpresa della sinistra viene ipotizzata anche da un altro exit poll citato sempre da La Libre Belgique, condotto da Ipsos, che dà il Nuovo fronte popolare a 170-190 seggi, seguito dal fronte centrista Ensemble fra 150 e 170 seggi e dal Rassemblement National in terza posizione fra 135 e 155 seggi; anche in questo caso LR e alleati sono dati al quarto posto con 57-67 seggi.

