Roma, 7 lug. (LaPresse) – Le elezioni in Francia non ricordano molto la democrazia. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista, citato dalle agenzie russe. “Il secondo turno, a quanto pare, è stato concepito proprio per manipolare la volontà degli elettori emersa durante il primo turno, con alcuni candidati che possono ritirare le loro candidature per sconfiggere, come si dice, i conservatori o i populisti”, ha affermato Lavrov.

