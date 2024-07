Milano, 7 lug. (LaPresse) – Stando ai primi exit poll relativi alla Francia diffusi dai media in Belgio, l’estrema destra del Rassemblement National (RN) si afferma come prima forza politica ma non ottiene la maggioranza assoluta di 289 seggi nel secondo turno delle elezioni legislative, in cui si eleggono i 577 deputati dell’Assemblea nazionale. Secondo un exit poll citato da La Libre Belgique, l’RN di Marine Le Pen e Jordan Bardella insieme ai suoi alleati otterrebbe 200 seggi, seguito dal Nuovo fronte popolare (Nfp) con 170 seggi e dalla maggioranza presidenziale centrista Ensemble con 140 seggi, mentre a Les Republicains (LR) e altri partiti di destra andrebbero 60 seggi. La Libre Belgique cita inoltre un exit poll di Ipsos secondo cui a RN e alleati andrebbero 228 seggi, al blocco delle sinistre Nfp andrebbero 161 seggi e al campo macroniano di Ensemble 124 seggi, mentre 50 andrebbero a LR e altre formazioni di destra. Viene poi citato ancora un altro exit poll, di Harris, che indica delle forchette: a RN e alleati 210-260 seggi, a Nfp e altri partiti di sinistra fra 140 e 190 seggi, al campo centrista di Ensemble fra 70 e 120 seggi, a LR e altre formazioni di destra fra 30 e 50 seggi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata