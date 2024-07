Roma, 7 lug. (LaPresse) – L’affluenza al secondo turno delle elezioni legislative in Francia si è attestata a mezzogiorno al 26,63%. Un dato in forte aumento rispetto al 2022, quando raggiunse il 18,99%: si deve risalire alle elezioni legislative del 1981 per avere un’affluenza alle 12 più alta al ballottaggio, allora fu del 28,3%. Al primo turno del 30 giugno l’affluenza era stata del 25,90% alle 12 e del 66,71% quella generale, un livello che, riporta Bfm Tv, non si vedeva dall’ultimo scioglimento dell’Assemblea nazionale nel 1997.

