Milano, 6 lug. (LaPresse) – “Un vento di cambiamento sta soffiando in Europa. Il Vlaams Belang si unisce al nuovo gruppo ‘Patrioti per l’Europa’ con i nostri amici Fidesz, Pvv, Fpö, Chega.. (altre notizie in arrivo!)”. Lo annuncia sui social Tom Van Grieken, leader del partito belga di estrema destra Vlaams Belang, che rivendica l’indipendenza delle Fiandre e una stretta regolamentazione dell’immigrazione. “I partiti nazionalisti sono più forti che mai”, aggiunge, “meno Ue e meno immigrazione, perché amiamo la nostra Europa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata