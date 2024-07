Milano, 6 lug. (LaPresse) – Il capo del Mossad, David Barnea, che ha avuto colloqui in Qatar lo scorso fine settimana, ha trasmesso ai mediatori di Doha un messaggio secondo cui, per portare avanti l’accordo per la liberazione degli ostaggi e il cessate il fuoco, Hamas deve accettare lo schema elaborato inoltrato e adottato dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu e dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden senza apportarvi modifiche. Ynet ha appreso che la visita di Barnea è durata molte ore per affrontare le questioni rimaste aperte. Barnea ha incontrato il primo ministro del Qatar, Mohammed al-Thani, e i rappresentanti dell’intelligence egiziana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata