Milano, 6 lug. (LaPresse) – Nel suo primo messaggio dopo la vittoria elettorale ai ballottaggi delle presidenziali in Iran, il riformista Masoud Pezeshkian ha ringraziato i cittadini iraniani che sono andati a votare “con amore e per aiutare” il Paese. “Tendereremo la mano dell’amicizia a tutti. Siamo tutti popolo di questo Paese. Ci sarà bisogno di tutti per il progresso del Paese”, ha detto alla televisione nazionale.

