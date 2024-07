Milano, 5 lug. (LaPresse) – “La Russia è favorevole a una piena conclusione del conflitto in Ucraina alle condizioni espresse da Mosca, non solo a un cessate il fuoco o a una pausa”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in conferenza stampa congiunta con il primo ministro ungherese Viktor Orban in visita oggi a Mosca. Lo riporta l’agenzia Tass.

