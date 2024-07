Milano, 5 lug. (LaPresse) – Il primo ministro ungherese Viktor Orban è arrivato a Mosca, dove intende discutere con il presidente russo Vladimir Putin le modalità per risolvere il conflitto in Ucraina. Lo ha annunciato l’addetto stampa del capo del governo, Bertalan Havashi, come riporta l’agenzia Tass.

