Palermo, 5 lug. (LaPresse) – Riapre a scartamento ridotto l’aeroporto di Catania Fontanarossa chiuso per la coltre di cenere dell’Etna caduta sulle piste dello scalo. La Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che “concluse le prime opere di bonifica essenziali per l’agibilità delle infrastrutture di volo, l’Unità di crisi ha disposto la riapertura dello scalo per le partenze. Gli arrivi, invece, sono stati riabilitati ma con un flusso regolato di 2 ogni ora”. La situazione è in continuo aggiornamento sulla base delle condizioni del vento e della quantità di cenere che cadrà sullo scalo. Iper questo la Sac “prega i passeggeri di non recarsi in aeroporto se non hanno prima verificato lo stato del proprio volo con la compagnia aerea”.

