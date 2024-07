Roma, 4 lug. (LaPresse) – La Russia prende molto sul serio le dichiarazioni dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla sua disponibilità a porre fine al conflitto in Ucraina. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, citato dalla Tass. “Il fatto che Trump, come candidato presidente, dichiari di essere pronto e di voler fermare la guerra in Ucraina, lo prendiamo molto sul serio”, ha affermato Putin, aggiungendo però di non avere “familiarità con le sue possibili proposte su come farlo e questa, ovviamente, è la domanda chiave”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata