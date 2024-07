Washington (Usa), 3 lug. (LaPresse) – L’affermazione del New York Times secondo la quale Joe Biden starebbe valutando se abbandonare la corsa per la rielezione è “assolutamente falsa”. Lo scrive in un post su X il vice portavoce della Casa Bianca Andrew Bates, pochi minuti dopo la pubblicazione dell’articolo. “Se il New York Times ci avesse concesso più di 7 minuti per commentare, glielo avremmo detto”, scrive Bates.

