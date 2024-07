Melbourne (Australia), 2 lug. (LaPresse/AP) – Un ragazzo di 14 anni vestito con abiti militari è stato arrestato dopo aver accoltellato al collo uno studente di 22 anni all’interno dell’Università di Sydney. Lo studente è stato portato in ospedale in condizioni stabili. Il sospetto è stato curato in ospedale per i tagli ed è stato trattenuto per una valutazione della sua salute mentale. Lo ha fatto sapere Mark Walton, assistente commissario ad interim della polizia del Nuovo Galles del Sud. “Al momento non è stato determinato un movente o un’ideologia” dietro al gesto, ha aggiunto Walton, “di certo non è un’ideologia legata alla religione”. Al momento dell’attacco il ragazzo indossava una “uniforme mimetica delle forze di difesa” e ha utilizzato un coltello da cucina. Era già stato segnalato alla polizia e ad altre agenzie governative. L’accoltellamento ha provocato un’importante operazione di polizia e il blocco degli edifici della più antica università australiana.

