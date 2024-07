Roma, 2 lug. (LaPresse) – “I militari della Compagnia Carabinieri di Latina hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Latina, con cui è stata disposta la misura della custodia in carcere nei confronti del titolare dell’azienda per cui lavorava la vittima – Lovato Antonello, il cui nominativo è già stato reso noto dagli organi di informazione – per il delitto di omicidio doloso in danno del lavoratore Satnam Singh”. È quanto si legge in una nota della Procura di Latina.

