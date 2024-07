Lucca, 1 lug. (LaPresse) – Un uomo di 32 anni è rimasto ucciso finendo sotto il trattore che stava guidando e che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato. E’ accaduto introno alle 13 di oggi nel comune di Pietrasanta (Lucca). Il trattore è finito fuori strada mentre percorreva via della Rocc. Il 32enne, che stava effettuando dei lavori nella zona, è rimasto con il corpo sotto il trattore ed è morto sul colpo.

