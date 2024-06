Roma, 30 giu. (LaPresse) – Resta alto il dato dell’affluenza nelle elezioni parlamentari in Francia che alle 17 sfiora il 60% (59,39 per la precisione). Un dato così alto, scrive Bfmtv, non si registrava in un primo turno dal 1978 (quando raggiunse il 68%). Alla stessa ora nel 2022 l’affluenza era del 39,42%, mentre nel 1981 era poco più bassa (il 58,3%).

