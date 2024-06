Roma, 29 giu. (LaPresse) – “Le reti infrastrutturali, e tra queste le ferrovie, sono condizione essenziale per la vita e lo sviluppo economico del Paese. La sicurezza è un presupposto irrinunciabile, oltre a essere un diritto primario di cittadini e utenti. Non si può derogare agli standard acquisiti, anzi il livello della sicurezza va elevato tramite controlli e tecnologie più efficaci e una crescita generale di consapevolezza”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione in occasione del quindicesimo anniversario della strage di Viareggio.

